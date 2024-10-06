Військовослужбовці вже не є військовозобов’язаними і мають бути зняті з військового обліку, тож і повісток отримувати не мають.

Якщо людина, яка має відстрочку або бронювання, отримала повістку, все одно повинна йти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це в ефірі "Апостроф TV" сказав Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери". Він також розповів, що робити людям, які мають відстрочку, бронювання, або вже є військовослужбовцями, але отримали повістку. Фахівець зазначив, що військовослужбовці вже не є військовозобов’язаними і мають бути зняті з військового обліку.

Стосовно інших двох категорій осіб Кравець пояснив, що такі люди усе одно мають з’явитися до ТЦК та СП.

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"Існує дуже велика проблема з цим, тому що черги великі. ТЦК просто завалені питаннями щодо відстрочки мобілізації, проходження ВЛК, належний військовий облік. В деяких ТЦК є черги до листопада", - сказав він.

Адвокат нагадав, що в листопаді закінчується період мобілізації, а далі його, ймовірно, буде продовжено.

"Однак, у листопаді особи, які отримали відстрочки від мобілізації, не заброньовані..., повинні повторно її оновити. І ви розумієте, що станеться", - зазначив Кравець.

Ті, хто займається військовим обліком, мають звернути на це увагу. "Щоб не 8-го листопада говорити, що "ні, не потрібно приходити", а люди будуть записуватися, будуть створюватися черги. Тому що більшість громадян все ж таки законослухняні. Їм сказали, що треба прийти після закінчення відстрочки, - вони прийдуть. Але, що це дасть? Чергове просто створення ажіотажу в ТЦК? Черги на місяці?", - сказав адвокат.

Мобілізація в Україні

Раніше Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані.

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, якщо військовозобовʼязаний перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі); уточнив дані щодо перебування на військовому обліку; не перебуває у розшуку.

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