Українців можуть штрафувати за порушення правил військового обліку: про які суми йдеться

Нардепи планують значно підвищити штрафи у мирний час, а також в особливий період.

Українців можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку. Штрафи можуть значно зрости.

Як пише Oboz.ua, статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема за те, що не став вчасно на облік). Наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн, але вони зростуть до рівня від 17 000 до 25 500 грн.

Підвищення штрафів передбачає законопроект №10379. Наразі його прийняли за основу, у першому читанні. Передбачалося, що цей документ має набути чинності одночасно з уже підписаним президентом законом про мобілізацію, але депутати можуть не встигнути із голосуванням у другому читанні.

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ТЦК згідно із проектом закону, зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу – виносити постанову про це. Оскаржити штраф можна буде в суді.

Штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) хочуть встановити на таких рівнях:

у мирний час – від 3400 до 5100 грн;

у особливий період (у тому числі під час воєнного стану) – від 17 000 до 25 500 грн.

Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП) для громадян:

у мирний час – від 5100 до 8500 грн.;

у особливий період (включаючи воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб, посадових та посадових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

у мирний час – від 17000 до 34000 грн;

у особливий період (зокрема, під час воєнного стану) – від 34 000 до 59 500 грн.

Мобілізація в Україні - останні новини

Стало відомо, як в Україні проходитиме мобілізація інвалідів з 1 травня. Так, мобілізація інвалідів 2 групи, як і мобілізація інвалідів 3 групи або 1-ї, можлива тільки за їхнім добровільним бажанням, якщо чоловік підпише контракт із ЗСУ. До цього моменту їм надається відстрочка на 6-12 місяців залежно від захворювання.

Якщо ж військовозобов'язаний у віці від 25 до 55 років отримав групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, він має пройти ЛКК, де такий діагноз буде підтверджено. Таке правило не стосується військовозобов'язаних, у яких з'явилася інвалідність I або II групи після травми в рамках служби та захисту України.

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