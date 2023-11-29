На судовому засіданні адвокати просили про відвід судді, але їх клопотання залишилось не задоволеним.

Печерський районний суд Києва продовжив митрополиту Української православної церкви (Московського партріархату) Павлу Лебедю (відомому як Паша Мерседес) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці, тобто до 29 січня.

Як пише "Суспільне", сторона обвинувачення просила продовжити запобіжний захід Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту і покласти на на нього обов'язки, зокрема, з'являтись до прокурора, не спілкуватись із свідками.

Прокуророр нагадав, що митрополита обвинувачують в умисному розпалюванні ворожнечі, виправдовуванні російської агресії проти України з 2014 року, образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

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"33 млн грн була застава. В Лебедя домашній арешт і він має прибувати до слідчого судді, не спілкуватись з свідками, носити електронний браслет. Він може впливати на свідків і потерпілих, може здійснити нові правопорушення. Прошу продовжити строк дії цих заходів на 60 діб. Він має прибувати до прокурора суду, не відлучатись без дозволу суду, не спілкуватись із свідками", - сказав прокурор.

На судовому засіданні адвокати просили про відвід судді. За їхніми словами, суддя ігнорує клопотання сторони захисту, проводить засідання під час повітряної тривоги.

"Є порушення, які ми зафіксували. Дії, які вчинялися, враховуючи документи, які були стороною захисту дослідженні, ставить під сумнів неупередженість даного судді", - заявив захисник Андрій Доманський.

Поки суддя у нарадчій кімнаті вирішував, чи задовольняти клопотання про відвід, митрополит УПЦ Павло Лебідь розповів журналістам: "Мене охороняють 12 машин, я сам не знаю хто вони, ще умудряються лазити з ліхтариком по заборах. Я не зробив нічого з того, про що мене сьогодні судять. Це є несправедливо. Хто постраждалий? Яким чином? Що я їм зробив, що вони постраждали від мене?".

Він заявив представникам ЗМІ також, що переніс інфаркт і є інсулінозалежним. Суд не задовольнив клопотання адвокатів митрополита Павла про відвід судді.

Справа Павла Лебедя - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня СБУ вручила "Паші-Мерседесу" підозру за двома статтями - розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію.

1 квітня Шевченківський районний суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Пізніше це рішення захист Лебедя оскаржив.

14 липня суд замінив домашній арешт на тримання під вартою до 14 серпня або ж внесення застави розміром понад 33 млн грн. Вже 7 серпня Лебідь вийшов з-під варти під заставу.

СБУ запевнила, що вихід Лебедя з-під варти не звільняє його від кримінальної відповідальності.

13 серпня "Суспільне" з посиланням на відомості від адвоката повідомило, що 11 серпня Соломʼянський райсуд Києва продовжив термін дії обовʼязків для "Паші-Мерседеса". Термін дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

14 серпня адвокат колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебедя Микита Чекман повідомив, що митрополита було госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва. За словами захисника, митрополиту було проведено операцію.

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