Паша Мерседес може сісти на 8 років / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Павла Лебідя, або Паші Мерседеса), який причетний до підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року. 

Зазначається, що ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

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Справа проти Паші Мерседеса - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня, 1 квітня, Павлу обрали запобіжний захід - його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов'язанням носити електронний браслет. Пізніше цей захід було продовжено.

Митрополит заявляв, що нібито не може перебувати під домашнім арештом. Мовляв, у будинку, де він перебуває, нема, де спати, а також тепла і світла. Журналісти знайшли цей будинок і спростували заяви Павла.

У липні Служба безпеки України заявила, що викрила нові факти протиправної діяльності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), відомого за прізвиськом "Мерседес", і повідомила йому нову підозру.

14 липня суд змінив запобіжний захід - замість домашнього арешту ухвалено тримання під вартою до 14 серпня чи внесення застави у розмірі понад 33 мільйони гривень. Вже 7 серпня Лебідь вийшов з-під варти під заставу.

Через деякий час після цього адвокат підозрюваного заявив, що колишній очільник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло потрапив до кардіологічного відділення. Із його слів, Лебедю було проведено оперативне втручання. Діагноз - гострий інфаркт міокарда. 

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