Йдеться про кардіологічне відділення київської лікарні.

Адвокат колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебедя (також відомий як "Паша-Мерседес") Микита Чекман заявляє, що митрополита було госпіталізовано.

Про це адвокат повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що митрополиту також було проведено операцію.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!", - написав Чекман.

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Інших деталей адвокат наразі не повідомив.

Справа Павла Лебедя - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня СБУ вручила "Паші-Мерседесу" підозру за двома статтями - розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію.

1 квітня Шевченківський районний суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Пізніше це рішення захист Лебедя оскаржив.

14 липня суд замінив домашній арешт на тримання під вартою до 14 серпня або ж внесення застави розміром понад 33 млн грн. Вже 7 серпня Лебідь вийшов з-під варти під заставу.

СБУ запевнила, що вихід Лебедя з-під варти не звільняє його від кримінальної відповідальності.

13 серпня "Суспільне" з посиланням на відомості від адвоката повідомило, що 11 серпня Соломʼянський райсуд Києва продовжив термін дії обовʼязків для "Паші-Мерседеса". Термін дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

Юрист також розповів, що прокурор запропонував, аби Лебедю заборонили ходити в Лавру, але таке клопотання суд відхилив.

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