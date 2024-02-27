Кошти у повному обсязі внесли члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

Колишній народний депутат Сергій Пашинський вийшов на свободу після внесення за нього застави. Кошти у повному обсязі внесли члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Про це повідомив сам Пашинський у Facebook.

"Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене за фейковими звинуваченнями. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов’язків. Більше зброї, більше боєприпасів", – заявив екс-нардеп.

Крім того, він додав, що вже подав заяву про злочин щодо фальсифікації нібито його "розмов".

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Справа Пашинського

Як повідомляв УНІАН, у лютому 20224 року СБУ, НАБУ та САП оголосили підозру колишньому народному депутату Пашинському та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів та нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

Підозру було оголошено також чотирьом їхнім спільникам. Підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у структур Сергія Курченка - олігарха часів президента Віктора Януковича, який утік з України до Росії. Нафтопродукти повинні були піти на потреби армії.

26 лютого Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід Пашинському. Клопотання задовольнити частково. Застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня 2024 року. Як альтенративу призначили заставу у розмірі 272,5 млн грн.

Водночас в мережу "злили плівки", на яких голос, схожий на голос Пашинського, нецензурно лається щодо ексголовкома Валерія Залужного і українського народу.

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