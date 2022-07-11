Там назвали документ юридично нікчемним.

Міністерство закордонних справ засудило указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок надання російського громадянства для українців. У МЗС наголосили, що це лише підтверджує курс Росії на захоплення територій, асиміляцію української нації та знищення державності. Документ абсолютно несумісний з нормами і принципами міжнародного права.

Про це повідомляє МЗС України.

У відомстві додали, що такий указ є юридично нікчемним і не матиме правових наслідків для нашої країни. Зазначається, що загарбники використовують спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях жителів тимчасово окупованих територій.

"Українським громадянам не потрібно путінське громадянство, а спроби нав'язати його силою приречені на провал. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм Край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння і ввести нові економічні санкції проти Росії", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС зазначили, що зволікання буде лише заохочувати країну-агресора до подальших злочинів проти України і руйнування безпеки в світі.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Путін спростив "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей за аналогом ОРДЛО. Документ вносить доповнення до указу Путіна від Квітня 2019 року, який передбачає незаконну видачу російських паспортів жителям окупованої Луганщини та Донеччини.

11 липня Путін підписав новий указ, що дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку.

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