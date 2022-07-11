Раніше таке право давалося тільки жителям тимчасово окупованих територій, в тому числі Запорізькій й Херсонській областях.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством "у спрощеному порядку".

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на текст указу №440 від 11 липня, опублікованого на порталі правової інформації РФ.

В указі зазначено, що розраховувати на отримання "папірця" з двоголовим орлом можуть не тільки жителі тимчасово окупованих територій України, в тому числі Запорізької та Херсонських областях, як це було до сьогодні, а й ті, хто проживає на решті території країни.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Путін спростив "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей за аналогом ОРДЛО. Документ вносить доповнення до указу Путіна від квітня 2019 року, який передбачає незаконну видачу російських паспортів жителям окупованої Луганщини та Донеччини.

Міністерство закордонних справ України назвало такі дії Росії "паспортною агресією". Указ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій в цих областях отримувати російське громадянство.

Раніше в Херсонській ОВА розповіли, що за російськими паспортами здебільшого стоять люди старше 60 років, але їх небагато. Цих людей окупанти потім використовують для фейкового референдуму, який нібито запланований на 11 вересня.

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