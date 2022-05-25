Російські окупанти незаконно контролюють лише окремі райони вказаних областей.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство Росії для мешканців Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Документ вносить доповнення в указ Путіна від квітня 2019 року, який дозволив незаконну видачу паспортів громадян РФ мешканцям окупованих територій Луганської і Донецької областей.

Тоді весь цивілізований світ засудив дії Кремля.

Наразі російські окупанти незаконно контролюють лише окремі райони Запорізької та Херсонської областей.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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