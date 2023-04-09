Митрополит побажав, щоб віра у Воскресіння Христове надихала на добрі справи.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній у неділю, 9 квітня, привітав християн західного обряду з Великоднем.

Відповідний пост розміщений на сторінці митрополита в мікроблозі Twitter. "Вітаю братів і сестер західної християнської традиції, які нині відзначають Великдень! Віра у Воскресіння Христове нехай надихає на добрі справи та сповнює силами на боротьбу зі злом", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 квітня віряни східного обряду відзначають Вербну неділю. Митрополит Епіфаній очолив літургію в Києво-Печерській лаврі.

Божественна літургія відбулася в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври. Оскільки до Лаври досі продовжують приходити противники виселення московських священників із святині, на її території посилили заходи безпеки.

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