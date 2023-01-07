Глава ПЦУ згадав також тих, хто живе на тимчасово окупованих українських територіях.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі 7 січня провів паралелі між історією Різдва в християнстві та великою війною Росії проти України.

Він заявив, що без перемоги в цій боротьбі неможливо досягти справжнього миру, повідомляє "Радіо Свобода". Епіфаній наголосив, що наразі український народ переживає час найважчих випробувань війною.

Предстоятель ПЦУ нагадав, що понад три десятиліття тому українці вирвалися з багатовікового рабства й стали незалежними. Також він озвучив причину розв'язаної війни:

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"Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень й успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні".

Епіфаній зазначив, що наша країна отримала потужну підтримку світу в цій повномасштабній війні з Росією, низка країн засуджує акти геноциду й воєнні злочини, які "російська імперія зла чинить на нашій землі".

Також він сказав, що наразі найщиріші молитви лунають для наших захисників та волонтерів. Глава ПЦУ згадав також тих, хто живе на тимчасово окупованих українських територіях.

"Згадаймо про наших військових і цивільних полонених та інших несправедливо ув’язнених і попросімо Господа для них захисту і швидкого звільнення", – закликав Епіфаній.

Епіфаній провів богослужіння у Лаврі в день Різдва 7 січня

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня проводить історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового. Це вперше ПЦУ проводить різдвяну службу на території Києво-Печерської Лаври.

Напередодні Православна церква України отримала дозвіл на оренду від заповідника, який перебуває у власності держави. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила лише УПЦ Московського патріархату.

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