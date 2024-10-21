Станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсій в Україні становив 5 852 грн.

Уже у 2025 році пенсії в Україні можуть підвищити на 10-12%. Такий прогноз зробила старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі Громадського радіо.

За словами Ткаченко, прем'єр-міністр і міністр соціальної політики заявляють про те, що в проєкті держбюджету на 2025 рік виділено кошти на індексацію пенсій. Попри це, відсотки можливих підвищень виплат стануть відомі тільки на початку 2025 року.

Демограф пояснила, що індексація пенсій залежить від інфляції та зростання заробітних плат, з яких громадяни України сплачують єдиний соціальний внесок.

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"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", - додала Ткаченко.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня 2024 року в країні було близько 10,3 млн пенсіонерів. При цьому середній розмір пенсій становив 5 852 грн.

Ткаченко додала, що розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним. В Україні майже половина людей отримує близько 3-4 тисяч грн, а розміри пенсій понад мільйона українців перевищують 10 тисяч грн.

Демограф запевнила, що пенсійний фонд уже має достатньо коштів для основної частини виплат пенсіонерам. Крім цього, є велика кількість державних програм, які надають пенсії військовим, а також додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, та осіб, які займалися ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Ткаченко підкреслила, що виплати мають здійснюватися з державного бюджету. Тому вони покриваються фінансовою підтримкою партнерів України.

Крім цього демограф поділилася, що близько двох мільйонів українців зареєстровані як ФОП. З початку повномасштабної війни проти РФ з'явилася можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок, тому близько половини таких осіб не здійснює їх.

Ткаченко зазначила, що саме несплата єдиного соціального внеску може вплинути на майбутні пенсії цих осіб. Причина полягає в тому, що в такому разі стаж не нараховується.

Пенсії в Україні - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що станом на 1 жовтня середній розмір пенсійних виплат зріс на 9,4% порівняно з 2023 роком. Проте через інфляцію реальне зростання склало лише 0,7%.

Крім цього, ми розповідали, хто може отримати максимальну пенсію 23 000 гривень. Є кілька категорій осіб, які можуть претендувати на такі виплати.

Також нардеп від "Слуги народу" Тарас Тарасенко говорив про те, що "Нова пошта" може взяти на себе функції з виплати пенсій нарівні з "Укрпоштою".

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