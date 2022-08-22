Незабаром пенсійні посвідчення з'являться в додатку "Дія", ця функція вже тестується.

На українських пенсіонерів незабаром чекає сюрприз: Мінцифри проводить тестування нової функції в додатку "Дія". Там повинні з'явитися пенсійні посвідчення двох видів: за віком і оформлені через інвалідність, втрату годувальника тощо.

Про це розповів "РБК-Україна" віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами чиновника, в "Дії" будуть відображені посвідчення, видані після 2014 року, тому власники документів старого зразка будуть повинні їх оновити.

Запуск електронного посвідчення ускладнювався низкою нюансів, каже віце-прем'єр.

"Наприклад, для того, щоб документ підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі фото були в нормальному стані і в одному місці. Тому ми разом з Пенсійним фондом України створили єдину базу, де зібрали всі необхідні фотографії для того, щоб посвідчення у людей сформувалися", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада заборонила знижувати виплати майбутнім пенсіонерам через зменшення доходу під час війни.