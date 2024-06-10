Якщо працювати довше, то пенсія в українців буде більшою, кажуть у міністерстві.

Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак радила українцям працювати якомога довше. Відомо, що наразі в Україні найменший пенсійний вік у Європі, найважча демографічна ситуація та великий дефіцит кадрів. Водночас за її словами, несправедливим буде рішення підвищити пенсійний вік для всіх громадян до 65 років.

"У нас сьогодні значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 років чи навіть ніж у 55 років. Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), - це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших", - зауважила вона в інтерв'ю OBOZ.UA.

Проте Марчак наголосила, що в будь-якому разі необхідно пояснювати людям, чому вони мають бути зацікавлені в більш пізньому виході на пенсію.

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"Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% - якщо відстрочка більш ніж на 5 років. – Ред.). Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться з 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)", - запевнила заступник міністра соцполітики.

Наступним чинником, вважає Марчак, є збільшення обсягу єдиного внеску, який сплачують особи, що працюють, до Пенсійного фонду, завдяки чому ПФУ зможе платити вищі пенсії тим, хто вже не працює.

"Сьогодні сплачуються пенсії для 10,5 млн пенсіонерів. Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків", - пояснила вона.

Водночас наразі в Україні є великі проблеми з працевлаштуванням, адже досі існує ейджизм (дискримінація людини через її вік - УНІАН) серед роботодавців та працівників. Особливо важко знайти роботу в невеликому місті.

"Така проблема дійсно є і вона полягає передусім у сприйнятті віку - і з боку роботодавців, і з боку самих громадян. Але ми маємо розуміти поточні демографічні тенденції. Суспільство буде старішати, і ця ситуація не тільки в Україні, а в багатьох інших - і майже в усіх розвинених країнах", - зауважила Марчак.

За її словами, коли населення стає старшим, то роботодавці не можуть використовувати ейджизм, тому важливо проводити навчальні тренінги для роботодавців та громадян.

"Нам потрібно інвестувати в перенавчання людей старшого віку. Важливо зберігати гнучкість, продовжувати навчатись. Моїй мамі 67 років і вона зараз успішно вивчає англійську в застосунку на телефоні, разом з моєю дочкою, просто, тому що їй цікаво. І вік жодним чином не заважає", - поділилася досвідом заступниця міністра.

Пенсія в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, у червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів отримає збільшену пенсію. Сума для кожного буде індивідуальною.

Зазначається, що виплати будуть перераховані пенсіонерам, які після призначення/ попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2024 року набули не менше як 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, проте після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Також повідомлялось, що частині громадян України припинили платити пенсії без підтвердження особи. Водночас пенсіонери можуть у будь-який момент пройти фізичну ідентифікацію, і виплата пенсії буде продовжена.

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