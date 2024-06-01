Дар'я Марчак зазначила, що виплати за солідарною системою будуть, але суми будуть невеликі.

Україна не може платити своїм громадянам високі пенсії, тому українцям радять самостійно відкладати собі на старість. Причина криється в затяжній демографічній кризі.

Заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, що українці отримуватимуть пенсії за солідарною системою, але суми виплат будуть невеликими.

"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах - це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона збирає все життя", - заявила чиновниця в ефірі "Еспресо".

Вона нагадала, що в Україні має бути трирівнева пенсійна система, де солідарна лише гарантована державою частина.

"Нам потрібно починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, тому що демографічна ситуація в нас уже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, найімовірніше, буде погіршуватися", - пояснила Марчак.

У зв'язку з цим українцям рекомендували відкладати кошти на пенсію і працювати доти, доки це буде можливо.

"Тому перше - здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій рахунок. Друге - ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути здатні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні сьогодні коливається від 60 років до 65. Часто буває ситуація, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен із нас заробляє собі на життя, активний економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію тоді, коли фізично не може себе забезпечувати", - підсумувала заступниця міністра.

Пенсії в Україні - останні новини

У червні працюючі пенсіонери, які набули право на перерахунок пенсії, отримають підвищені виплати. Звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно.

При цьому, якщо не вистачає стажу для виходу на пенсію, то його можна докупити.

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