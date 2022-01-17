Це роблять у січні кожного року, як раз перед масовим зануренням людей.

Напередодні Водохреща в Одесі почали обстежувати дно узбережжя Чорного моря. Це роблять у січні кожного року, як раз перед масовим зануренням людей.

Дайвери вже знайшли смішну річ на дні моря, про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Водолази кажуть, що після зимових штормів біля берега можна знайти багато небезпечних предметів. Задля безпеки пірнальників та аби усі, хто хоче пірнути на Водохрещу, дайвери почали обстежувати берегову лінію.

Першим водолази перевірили пляж Золотий берег, там вони занурилися біля пірса й обстежили майже 500 квадратних метрів уздовж хвилеріза. На берег вони дістали багато іржавого металу і ще більше пляшок від алкоголю, які відпочивальники кидають прямо у воду.

Читайте такожУкраїнцям розказали, як правильно підготуватися до купання на ВодохрещаДайвер показав одну зі знахідок на камеру. Так, він помітив на дні моря повну пляшку. У ній була рідина, яка за запахом дуже нагадувала алкоголь. Водолаз пожартував, що туристи дбають про дайверів й залишають їм не тільки пусті пляшки, а ще й "подаруночки".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ПЦУ жорстко розкритикували купання в ополонці на Водохреща. Церковники закликали українців не ризикувати своїм здоров'ям.

Вас також можуть зацікавити новини: