Церковники закликали українців не ризикувати своїм здоров'ям.

Занурення в ополонку на Водохреща не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів. Церква ніколи не рекомендувала занурюватися взимку у воду.

Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України у Facebook.

Відзначається, що купання в ополонці не змиває гріхи, тому що гріх - "внутрішня хвороба душі" та для її лікування потрібно покаятися й змінитися.

При цьому в церкві нагадали, що в Євангеліє говориться, що під час занурення у води Йордану Спаситель освятив їх та благословив таїнство хрещення як необхідну умову для порятунку. Він був безгрішний та зійшов у води, щоб взяти на себе гріхи людства й дати людям можливість врятуватися.

"Як же грішні люди можуть "наслідувати" Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме "наслідують"? При цьому, не соромлячись оголювати напоказ власне тіло, "підігріватися" спиртними напоями, не стримуватися в лайці під час фізичних відчуттів через занурення в крижану воду", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожВ Україну повертаються 10-градусні морози: де і коли буде холодрига (карта)Крім того, українцям нагадали, що вода в Йордані взимку 12-16 градусів тепла. Також церковники здивовані традицією занурення у воду тричі та перехреститися перед цим.

"Купатися в ополонці непідготовленим для цього людям - це ризикувати своїм здоров'ям та життям, а значить – нехтувати даром Божим", – підсумували в ПЦУ.

Раніше УНІАН писав, що хрещення святкують 19 січня цього дня Ісус прийняв Таїнство Хрещення в річці Йордан. Коли набирати воду, як її зберігати і як правильно купатися в ополонці - читайте в матеріалі

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