До питання обміну тіл полеглих солдатів за принципом "6 тисяч на 6 тисяч" треба підійти ретельніше, каже глава держави.

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі нового обміну військовополоненими між Україною і Росією, про який було домовлено під час переговорів України та РФ у Стамбулі 2 червня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час спілкування в ZOOM.

"Буде обмін військових наших. Буде "тисяча на тисячу". Може бути додатково ще "200 на 200". Тому що Україна порушила питання ще додаткових військових і щодо політв'язнів, і щодо журналістів", – повідомив президент.

За його словами, на цьому тижні окремо відбудеться обмін списками з росіянами.

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"І також буде верифікація. Надіємось, що у цей раз вони будуть себе хоч якось поводити і передадуть списки заздалегідь щодо обміну", – наголосив Зеленський.

Також він додав, що росіяни заявили про готовність передати тіла українських загиблих воїнів.

"Шість тисяч. Наша сторона погодилась передати російській стороні шість тисяч тіл "руських", але тут потрібно дуже ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умєрову. Чому? Тому що, як нам стало відомо, упізнаних у "руських" з цих шести тисяч 15%. Це дуже важливо всіх перевірити. Всіх наших потрібно забрати обов'язково. У нас вже один раз був момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали своїх також "руських", убитих солдатів", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що спочатку росіяни не забирали з поля бою своїх людей, залишали їх, а потім начеб-то починали збирати.

"Обмін тілами важливий. Наша сторона буде на це ретельно дивитися і буде обмінювати", – наголосив Зеленський.

Переговори в Стамбулі

Як повідомляв в УНІАН, сьогодні, 2 червня, під час другого раунду переговорів між делегаціями України та РФ у Стамбулі було домовлено здійснити новий обмін військовополоненими.

За підсумками першого раунду переговорів теж було погоджено здійснити обмін за формулою "1000 на 1000", і цей обмін відбувся впродовж трьох днів.

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