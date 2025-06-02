Така вимога від росіян була і під час першої зустрічі в травні.

Росія вимагала, щоб не було американської сторони на перемовинах у Стамбулі. Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий в коментарі Новини.LIVE.

"Для України є критично важливим залучення в процес США та європейських партнерів. Ми вважаємо, що вони мають бути частиною мирних зусиль. Саме тому сьогодні зранку перший заступник міністра Сергій Кислиця і радник керівника Офісу президента Олександр Бевз зустрілися з представниками Британії, Німеччини й Італії, з якими скоординували позиції перед цією зустріччю", - заявив він.

За словами Тихого, на першій зустрічі в Стамбулі в травні росіяни наполягали на тому, щоб американці не були присутні на перемовинах.

"Для нас незрозуміло, чому для них це критично. На нашу думку, американці мають бути присутні в кімнаті. Але росіяни наполягли, що їх там бути не має. Що вони приховують - це питання до них. Я думаю, требі їх питати, що вони бояться показати американцям", - сказав речник МЗС.

Тихий також додав, що так само і на цій зустрічі росіяни наполягли, щоб не було США. Тому присутня турецька приймаюча сторона.

Переговори у Стамбулі 2 червня - що відомо

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, у Стамбулі розпочався другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Ця зустріч стала продовженням перемовин, які відбулися 16 травня. На перших переговорах головним досягненням стала домовленість про обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу", який згодом відбувся.

Крім того, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні під час переговорів українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Також сьогодні в Стамбулі Тихий заявив, що на переконання української сторони, підготовлений заздалегідь і переданий росіянам документ з баченням України щодо припинення вогню, звільнення заручників і повернення викрадених дітей може бути цілком виконаним.

Водночас російська сторона Україні до початку зустрічі так і не передала меморандум.

"На жаль, від російської сторони ми не отримали, до початку зустрічі, їхній документ, їхнє бачення. Так і не передали вони його до початку зустрічі", - констатував Тихий.

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