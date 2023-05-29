За квітень рішення про перехід ухвалили понад 80 громад, а у травні - понад 50.

Перехід громад Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України відбувається не лавиноподібно, але динамічно.

Як передає кореспондент УНІАН, під час онлайн-брифінгу голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський повідомив, що за останні тижні відповідні збори проводили понад 100 громад.

"За квітень місяць до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло понад 80 громад. Принаймні, стільки було повідомлень про зібрання, на яких віряни вирішили змінити свою підлеглість. І за ці дні травня було понад 50 повідомлень про такі збори", - сказав Єленський.

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При цьому, за його словами, не в усіх цих громадах були внесені відповідні зміни у статути. Єленський зауважив, що це "процес, який займає якийсь час".

"Цей процес (переходу з УПЦ МП до ПЦУ – УНІАН) відбувається, і відбувається, як на мене, не лавиноподібно, але динамічно", – наголосив Єленський.

Заборона УПЦ МП - що повідомлялося

Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабінету міністрів підготувати законопроект, який би унеможливив діяльність церков, пов’язаних з Росією, в Україні. Відповідний закон надійшов до парламенту в січні.

Оскільки відповідне рішення ще не було ухвалено парламентом, місцева влада у кількох регіонах заборонила діяльність УПЦ МП самостійно.

Чимало церков УПЦ МП ухвалили рішення про перехід до ПЦУ на тлі повномасштабної війни, однак цей процес так і не став масовим. В ПЦУ виключають можливість об’єднання з церквами Московського патріархату.

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