Також депутати прийняли звернення до Кабміну щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України.

У вівторок, 4 квітня 2023 року, депутати Хмельницької обласної ради підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ МП в області.

Як повідомляється на сайті облради, відбулося пленарне засідання 15-ї позачергової сесії, яку було скликано через інцидент 2 квітня у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, де священники та віряни побили військового.

"Депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яким заборонили діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області", – йдеться у повідомленні.

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Цим рішенням, зокрема, запропоновано президентові України визначити законопроект "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" як невідкладний для його позачергового розгляду Верховною Радою України. Окрім того, депутати рекомендували органам місцевого самоврядування Хмельницької області провести інвентаризацію земельних ділянок, які перебувають в користуванні УПЦ МП, з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом ухвалення відповідних рішень.

Також більшістю голосів депутати прийняли звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України.

Скандал довкола УПЦ МП на Хмельниччині

2 квітня у соцмережах поширилося відео, як в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священник та віряни побили військового, який запитав про те, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали відвідувати церкву УПЦ МП. Свідки викликали до храму поліцію.

Згодом у коментарі місцевим ЗМІ правоохоронці заявили, що наразі вирішується питання про притягнення військового до адмінвідповідальності за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), бо він розпочав словесну перепалку та скинув на підлогу Євангелія. Також за фактом побиття військовослужбовця правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Того ж дня представники громади провели збори, на яких проголосували за перереєстрацію Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до підпорядкування Православної церкви України. Того ж дня у соборі провели першу за багато років молитву українською мовою.

4 квітня на позачерговій сесії Хмельницька міськрада ухвалила рішення про припинення користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади.

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