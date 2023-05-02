ПЦУ не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське, каже Епіфаній.

Митрополит Православної Церкви України Епіфаній оцінив перспективи об'єднання ПЦУ з Українською православною церквою Московського патріархату.

Як він зазначив в інтерв’ю, ПЦУ відкрита для тих, хто хоче служити Богу та своєму українському народу, але не прийматиме колаборантів до своїх лав.

"Немає сенсу говорити про ймовірне об'єднання з тими, хто цьому відверто противиться, бо має абсолютно відмінні цінності та пріоритети. У нас не тоталітарна Росія, де може бути реалізоване все, що заманеться вождю, незалежно від думки чи позиції тих, кого це безпосередньо стосується. Ми закликаємо, але нікого не примушуємо й не робитимемо цього в майбутньому. Зрештою, в цьому немає ніякого сенсу. Нам не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське, чи ті, кому навіть жахіття, спричинені повномасштабним російським нападом, не відкрили очей і не стали поштовхом для переоцінки перебування у складі Московського патріархату. Тим паче, коли вже є своя, справді українська й автокефальна Православна церква. Церква канонічна й визнана з боку Вселенського патріархату й інших Церков. Водночас ми відкриті для тих, хто щиро й віддано хоче служити Богу та своєму українському народу, а не лише маскується й не шукає, як фарисеї, різноманітних безглуздих виправдань власному небажанню поривати зв'язок із "русским миром", – каже митрополит.

Відео дня

Діяльність УПЦ МП в Україні - що треба знати

В грудня глава держави Володимир Зеленський заявив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій. Законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Росією, надійшов до парламенту в січні.

Допоки заборону не було ухвалено на рівні Верховної Ради, місцева влада в українських регіонах ухвалює рішення про локальну заборону діяльності УПЦ МП, яку предстоятель Православної Церкви України Епіфаній називає одним з інструментів агресії "руського міра". Напередодні такі рішення ухвалили в Рівненській та Хмельницькій областях.

З початком повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, чимало церков УПЦ МП ухвалили рішення про перехід до ПЦУ. Водночас зараз темпи переходу не можна назвати вражаючими – за перші місяці 2023 року перехід здійснили тільки 63 релігійних організації.

Вас також можуть зацікавити новини: