Нардеп Железняк зазначає, що це "дуже правильна ініціатива".

На найближчому пленарному тижні Верховна Рада може розглянути у другому читанні законопроект, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. "Згідно попереднього порядку денного, на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроект спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки", - зазначив він і додав, що це "дуже правильна ініціатива".

Питання преходу на літній і зимовий час

У березні 2021 року Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про обчислення часу в Україні" (№4201). Законопроектом передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

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Тодішній перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який є автором законопроекту, зазначив, що це питання має регламентуватися законами України, а не рішеннями уряду, як це є станом на сьогодні.

Стефанчук зазначив, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на стан здоров’я громадян. За його словами, твердження, що переведення стрілок годинників допомагає енергозбереженню, є міфом.

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