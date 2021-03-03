Передбачено, що на території України обчислення часу здійснюється відповідно до київського часу.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про обчислення часу в Україні» (№4201).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів.

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Законопроектом передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який є автором законопроекту, зазначив, що це питання має регламентуватися законами України, а не рішеннями уряду, як це є станом на сьогодні.

Стефанчук зазначив, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на стан здоров’я громадян. За його словами, твердження, що переведення стрілок годинників допомагає енергозбереженню є міфом.

Що передбачає законопроект

Законопроектом передбачено, що на території України обчислення часу здійснюється відповідно до київського часу, що є єдиним для всієї території України. Сезонний перехід часу на території України не здійснюється.

Проект закону визначає правові засади встановлення одиниць часу, обчислення часу та регулює відносини, що виникають при поширенні інформації про точне значення часу і календарну дату в Україні.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що щороку перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня. Зокрема, цьогоріч він запланований у ніч із 24 на 25 жовтня. Так, зокрема, щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній площі чи частково.

Переведення годинників

В Україні перехід на літній і зимовий час відбувається згідно із постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Датою переходу на літній час, зокрема, є остання неділя березня.

Таким чином, переведення часу відбудеться у ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Цієї ночі стрілки годинника слід перемістити на одну годину вперед. Робити це прийнято о 3:00. Тож, вставати цього недільного ранку доведеться раніше.

Сезонне переведення годинників обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня. Робиться це, як пояснюється, з метою економії електричної енергії та ресурсів. Водночас тема переходу на зимовий і літній час є причиною численних суперечок. Багато країн уже відмовилися від сезонної зміни часу.

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Автор: Надя Пришляк