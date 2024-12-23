Втеча ухилянтів від прикордонників закінчилася ударом машини в бетонний стовп і потраплянням в реанімацію одного з втікачів.

На Закарпатті організатори незаконного переправлення чоловіків через кордон перевдяглися в поліцейську форму та використовували транспорт із зеленою смужкою, схожою на ту, що є на інкасаторських машинах.

Як повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), організатори намагались втекти від прикордонників на такому автомобілі, але в’їхали у бетонний стовп, внаслідок чого один чоловік серйозно травмований.

Прикордонники зазначили, що авто "Фольксваген Т5", яким один із переправників віз до кордону клієнтів, зупиняли на контрольному посту, однак водій проігнорував вимогу і на великій швидкості проїхав у напрямку села Нижня Апша.

"Прикордонники розпочали переслідувати втікача, який врешті не впорався з керуванням та на великий швидкості в’їхав у бетонний стовп. Далі вибіг з авто та спробував втікти з місця події. Один із його пасажирів - житель Донеччини, у результаті ДТП дістав тяжкі травми. З численними переломами та забоями чоловік добу провів у реанімації. Наразі стан його здоров’я задовільний", - зазначають в ДПСУ.

А водія пикордонники зловили - він був одягнений у форму поліцейського. "За задумом рядженого "правоохоронця", білий колір транспортного засобу із зеленою смужкою, як на інкасаторських авто та водій у формі поліцейського, мали б відволікти пильність охоронців кордону на контрольних постах. У такий спосіб ділок намагався доправити у прикордоння своїх клієнтів", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники зазначають, що у салоні авто, окрім травмованого, жителя Донеччини, виявили ще жителя міста Вишневе (Київська область) та Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Чоловіки розповіли, що за незаконний перетин кордону один із них заплатив $12 тис., а за іншого 9,5 тис. євро заплатила мама.

В ДПСУ зазначають, що в багажнику іномарки під час огляду виявили рятувальні жилети та гідрокостюми, у яких порушники, очевидно, збиралися перепливати Тису.

Невдовзі правоохоронці встановили ще одного фігуранта, причетного до даної схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків і його разом з водієм затримано, їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через держкордон.

Ухилянти на кордоні

7 листопада речник ДПСУ полковник Андрій Демченко заявив, що з початку повномасштабної війни понад 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по річках.

Є цікаві історії, зокрема, коли чоловік намагався перепливти Тису, щоб втекти за кордон від мобілізації, але був затриманий прикордонниками і зараз служить в ДПСУ.

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