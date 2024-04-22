Демченко прокоментував залучення організаторами підлітків, щоб ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону.

Розцінки за незаконне переправлення людей з України за кордон коливаються від 3 до 10 тис доларів. Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Коли затримуються порушники, з ними проводиться "фільтрація" для того, щоб встановити організаторів (нелегальної схеми переправлення через держкорждон), у який спосіб організатори намагалися їх переправити, з’ясувати інші деталі. В тому числі запитуємо і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконої мандрівки. Ми бачимо, що як правило, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від 3 до 10 тис доларів", - зазначив Демченко.

Він також прокоментував залучення організаторами підлітків, щоб ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону.

Відео дня

"Вони в перш чергу ставлять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Але треба розуміти, коли затримуємо підлітків ми передаємо їх батькам, а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб встановити в подальшому організаторів", - зауважив Демченко.

Він підкреслив, що відповідальність за дії підлітків несуть в тому числі батьки.

"Питанням займаються правоохоронні органи для того, щоб довести спрраву "до логічного завершення", - сказав представник ДПСУ, не уточнивши деталей.

Затримання ухилянтів на кордоні

ДПСУ вже неодноразово інформувала про затримання ухилянтів, які незаконно намагались перетнути держкордон. При цьому з бажаючими переправитись затримували підлітків, які за гроші вказували дорогу порушникам.

Один з останніх таких випадків відбувся в квітні у зоні відповідальності Мукачівського загону ДПСУ, поблизу кордону з Угорщиною. Двоє 14-річних підлітків вели чотирьох чоловіків, які несли з собою гумові човни, адже планували перепливати Тису. Як стало відомо прикордонникам, за свій "вояж під супроводом" чоловіки, жителі Сумської, Львівської, Миколаївської та Закарпатської областей, сплатили від 2 до 9 тисяч доларів.

Наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі.

А торік прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися втекти з України, видаючи себе за підлітків. Для перетину кордону 20-ти та 21-річні чоловіки видавали себе за 13-ти та 15-річних.

Вас також можуть зацікавити новини: