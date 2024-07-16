За словами спікера, відтепер наш час ніколи не буде перетинатися з московським.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив користь від скасування переходів на літній та зимовий час, зазначивши, що тепер в Україні буде "київський час". Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, яка користь від ухваленого сьогодні відповідного рішення, зокрема з точки зору економіки.

"Що стосується користі від того, що сьогодні зроблено… Перше – це те, що Україна отримала київський час. Це час, який діє на всій території України. Я просто хочу нагадати, що в перші ж дні після того, як Росія анексувала українську територію у вигляді Криму, перше, що вона зробила – це ввела туди "московскоє врємя", – нагадав спікер.

Стефанчук зауважив, що "це питання навіть не відчуття, це питання політики, державної політики. І коли хтось говорить, що часові пояси – це паралельні лінії, то, будь ласка, гляньте: ніде немає паралельних ліній. Це завжди геополітичний вимір. Будь-який часовий пояс – це геополітичний вимір", – підкреслив голова ВР.

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Також він зазначив, що не знає людей, які почуваються щасливими від перелаштування своїх біологічних годинників двічі на рік через переведення годинників.

"Я хочу нагадати всім, хто говорить, що це в нас було від діда-прадіда: цей час був введений в Україні в 1981 році, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. А щодо обґрунтування переходу з зимового на літній час, вперше воно було обґрунтовано в Сполучених Штатах Америки в 1700-якомусь році. І один з пунктів обґрунтування було - що треба менше спалювати свічок, і це впливає на економіку", – нагадав Стефанчук.

Він підкреслив, що отримано було висновки енергетиків та економістів, і ніде не було доведено економічної ефективності від переведення з зимового часу на літній і навпаки.

"І сьогодні, мені здається, парламент ухвалив дуже правильне і слушне рішення: в Україні відтепер буде єдиний київський час, що повністю відповідає директиві Європейського парламенту, і ми будемо рухатися цим часом… Зараз ми живемо півроку за українським часом, півроку – за московським часом… Відтепер наш час ніколи не буде перетинатися", – сказав голова ВР.

Скасування переходу на літній час

Як повідомляв УНІАН, у березні 2021 року ВР ухвалила в першому читанні проект закону "Про обчислення часу в Україні" (№4201). Законопроектом передбачалося встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. Тодішній перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який є автором законопроекту, зазначив, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на стан здоров’я громадян.

У вівторок, 16 липня, ВР проголосувала за скасування переведення часу з зимового на літній в Україні. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат. Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що цього року в останню неділю жовтня (27 числа) стрілки ще буде переведено на зимовий час, а потім вже переведення на літній час з 2025 року та далі не буде.

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