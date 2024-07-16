В цьому році ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го року та далі не буде.

Верховна Рада проголосувала за скасування переведення часу з зимового на літній в Україні.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram. За його словами, рішення підтримав 261 нардеп. "Парламент прийняв законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", - поінформував депутат.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2021 року Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про обчислення часу в Україні" (№4201). Законопроектом передбачалося встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Тодішній перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який є автором законопроекту, зазначив, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на стан здоров’я громадян. Він також підкреслив, що твердження, мовляв, переведення стрілок годинників допомагає енергозбереженню, є міфом.

11 липня Железняк заявив, що на найближчому пленарному тижні Верховна Рада може розглянути у другому читанні законопроект, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

У Telegram-каналі він повідомив, що "згідно попереднього порядку денного, на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроект спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки".

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