На Тернопільщині за останні роки стрімко змінилася вікова статистика шлюбів.

В Україні проведуть перевірки законності реєстрації шлюбів, в яких жінки старші за чоловіків, повідомив в Facebook начальникполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

"Ми проаналізували дані про реєстрацію шлюбів на Тернопільщині та з’ясували, у яких випадках є підстави для проведення правоохоронними органами перевірок", - розповів Зюбаненко.

Зокрема, він поділився, що його вразила статистика, яка свідчить про те, що за останні роки стрімко змінилася вікова статистика шлюбів.

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"З початком війни у 2022 році в області зареєстрували 103 шлюби, де жінки старші за чоловіків призовного віку на 20 років. У 2023 році їх було вже 276", - зауважив начальник поліції Тернопільської області.

Зюбаненко додав, що були випадки, коли кілька чоловіків зареєстрували шлюби зі своїми тещами:

"У лютому 2024 року тернополянин 1978 року народження одружився з 66-річною жителькою міста Ніжина Чернігівської області, яка до цього часу була його тещею. У травні того ж року житель Підволочиської громади розлучився з дружиною 1979 року народження та уклав шлюб зі своєю тещею 1958 р.н".

За словами правоохоронця, в 2024 році було зареєтровано 145 таких шлюбів, а у 2025-му - 138.

"Від початку 2026 року їх кількість зросла та налічує на сьогоднішній день 188 шлюбів. Такі схеми у нашому суспільстві, на жаль, мають системний характер", - констатував він.

При цьому, за словами начальника поліції Тернопільщини, у цих списках "вигідних" шлюбів фігурують чимало підприємців - "відомих" у області людей.

"Різниця у віці між подружжям сама по собі не дає підстав звинувачувати когось в ухиленні від мобілізації. Так само факт супроводу людини з інвалідністю під час перетину кордону не свідчить про порушення. Ми будемо перевіряти на законність реєстрацію таких шлюбів та інші схеми ухилення від мобілізації, які викликають сумнів у правоохоронців", - пояснив Зюбаненко.

Проте, нагадав він, основним завданням поліції є виявляти тих "ділків", які намагаються заробити на подібних оборудках, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом.

Інші послуги для населення в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні запустили можливість розірвання шлюбу онлайн у застосунку "Дія". Вказується, що послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб. Без згоди двох сторін подати заяву про розірвання шлюбу не вдасться. Після подання онлайн заяви через місяць шлюб буде розірвано. Однак, якщо подружжя за цей час передумало розлучатися, заяву можна відкликати - не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції.

Також ми писали, що в Україні можна змінити прізвище не лише через вступ у шлюб або ж після розлучення. Юрист Анна Салієнко розповіла, як за власним бажанням змінити прізвище та заощадити час і кошти. Салієнко додала, що українці можуть не тільки змінити прізвище на будь-яке, яке їм сподобалося. Також можна обрати ім’я та навіть по батькові. Вказується, що іноді люди взагалі прибирають по батькові.

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