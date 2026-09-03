У 'Дії' запустили послугу розлучення онлайн: як це зробити

В Україні запустили можливість розірвання шлюбу онлайн у застосунку "Дія".
Як повідомляється у Telegram-каналі державного застосунку "Дії", послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб. Без згоди двох сторін подати заяву про розірвання шлюбу не вдасться.
Як це працює:
- один з подружжя формує заяву в "Дії";
- другий підтверджує її у своєму застосунку;
- "Дія" автоматично перевіряє інформацію в Державному реєстрі актів цивільного стану.
"Через місяць шлюб буде розірвано. Якщо за цей час ви зміните рішення, заяву можна відкликати - не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції", - йдеться у повідомленні.
Нюанси
У "Дії" зауважили, що раніше для розлучення процесу потрібно було щонайменше двічі відвідати відділ ДРАЦС та подавати паперові документи. Тепер увесь процес відбувається онлайн.
Також зазначається, що якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, то розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд.
А для тих, хто не користується "Дією", залишається можливість подати заяву особисто у відділі ДРАЦС.
Одруження онлайн
Як повідомляв УНІАН, раніше "Дія" перевела в онлайн процес укладення шлюбу. У вересні 2024 року Михайло Федоров, тодішній віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації заявив, що у застосунку можна пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до отримання свідоцтва.
Федоров тоді підкреслив, що завдяки шлюбу онлайн військовослужбовці та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами чи навіть країнами.