Весь процес одруження у застосунку триватиме близько 30 хвилин.

У державному застосунку "Дія" можна пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до отримання свідоцтва. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запускаємо шлюб онлайн у "Дії". Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у "Дії", - заявив він.

За його словами, завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

"Доєднуйтеся до диджитал-церемонії з реєстратором там, де забажаєте. Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в "Дії", паперова версія надійде поштою. Креативний спосіб здивувати свою половинку — зробити пропозицію в Дії. Перевіряйте з коханими, як це працює, вже зараз", - наголосив віце-прем'єр.

Нові функції "Дії"

Як повідомляв УНІАН, з кінця липня українці можуть отримати військово-обліковий документ в "Дії". Документ з "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок "Резерв+". Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі "Оберіг", зокрема про бронювання.

2 вересня в "Дії" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації. Перший місяць сервіс працюватиме у форматі бета-тестування, перевірятимуть його функціонал. Для участі в програмі потрібно оновити застосунок "Дія" та вибрати відповідну опцію, вказавши картку, на яку буде нараховуватися компенсація.

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