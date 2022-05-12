Для перейменування треба залучати широке коло експертів.

Очільник "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик переконаний, що із перейменуванням станцій столичного метро є певні проблеми і потрібно залучати експертів.

Про це йшлося у випуску "Сніданку з 1+1" за 12 травня.

Зокрема, є проблеми з перейменуванням станції "Мінська", що біля Мінського масиву. Для неї шляхом голосування обрали назву "Варшавська".

Утім назви станцій метро мають бути тісно пов’язані з назвами вулиць та об’єктів поблизу. У Києві є Варшавський масив, проте розташований він за 6 кілометрів від цієї станції метро.

Є проблеми і з перейменуванням станції "Площа Льва Толстого". Урбаніст наголошує, що згідно з чинним положенням, станцію метро можна називати іменем людини тільки якщо поруч є географічний об’єкт. Поруч зі станцією "Площа Льва Толстого" є і сама площа. Тому в разі перейменування станції метро, доведеться перейменовувати і саму площу.

"Для того, щоб їх (станції метро - ред.) назвати, треба залучати широке коло експертів. Не лише києвознавців чи істориків, але й юристів, філологів, можливо, навіть поетів та митців. Якщо рішень буде два чи три - лише в такому разі варто подавати на голосування містян", — каже Селик.

На його переконання, якщо депутати й проголосують за перейменування за тими пропозиціями, що вже є, то за 2-3 роки їх доведеться змінювати і "доводити до ладу".

"Наразі експертне коло вже веде дискусію і з депутатами, які безпосередньо будуть голосувати, і з членами комісії з перейменування, щоб розпочався експертний процес і можна було підійти до кожної назви станції окремо", — зазначив Селик.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні після повномасштабного вторгнення РФ почалася хвиля "дерусифікації" міських об'єктів, щоб зменшити інформаційний та культурний вплив московських наративів, створення передумов для запобігання агітаційно-пропагандистській діяльності та деколонізації топоніміки.

Зокрема, київська влада провела опитування щодо перейменування 5 станцій метро. На думку громадян, станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська", "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" - "Героїв України", "Мінська" - "Варшавська", а "Дружби народів" - "Ботанічна".

Вас також можуть зацікавити новини: