На думку громадян, станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська", "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" - "Героїв України", "Мінська" - "Варшавська", а "Дружби народів" - "Ботанічна".

У Києві завершили відбір пропозиції нових назв станцій метро.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

За словами начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського, свою позицію щодо нових назв 5 станцій метро висловили 170 тис. 646 користувачів.

Так, на думку людей, станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська", станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України", "Мінська" - "Варшавською", а "Дружби народів" - "Ботанічною".

Зазначається, що відбір пропозицій проводився до 1 травня, а до 9 травня тривало рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

"Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", - додали у метрополітені.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні після повномасштабного вторгнення РФ почалася хвиля "дерусифікації" міських об'єктів, щоб зменшити інформаційний та культурний вплив московських наративів, створення передумов для запобігання агітаційно-пропагандистській діяльності та деколонізації топоніміки.

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