За його словами, військові нібито не відчувають безпеки, коли чують російську мову.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відзначився неоднозначною заявою щодо російськомовних українців.

Під час інтерв'ю "Радіо Свобода", Кремінь відповів, чи можна вважати українцями людей, що розмовляють російською мовою.

"Немає поняття "російськомовні", всі ми - громадяни України", - сказав Кремінь.

Втім, він додав що військові нібито реагують на російську мову пострілом.

"І військові з передової неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція – це постріл. Тому українська – це фактор безпеки, це і фактор злагодженості, і розуміння, де хто перебуває, "свій-чужий", - зазначив він.

Що передувало

Перед цим українське суспільство сколихнув резонансний мовний скандал. Ірина Фаріон заявила, що бійці ЗСУ мають спілкуватися на фронті виключно українською мовою, інакше вони нібито "не українці". Ця заява викликала обурення як військовослужбовців, так і цивільних.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що Фаріон провокує українське суспільство, на фронті пліч-о-пліч стримують ворога не тільки "корінні" українці, а й представники різних нацменшин.

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