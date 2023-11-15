Підстав для тверджень про порушення мовного закону в ЗСУ немає, заявляє Тарас Кремінь.

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон стверджує, що бійці ЗСУ мають спілкуватися на фронті виключно українською мовою, інакше, вони не наші громадяни.

Однак проблем, про які згадує Фаріон, фронт України не відчуває. Там пліч-о-пліч стримують війська РФ не тількі "корінні" українці, а й представники різних нацменшин - угорці, болгари тощо, підкреслив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь "Фокусу".

"Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова - угорська. Служать хлопці і з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це - український народ і громадяни нашої країни", - навів омбудсмен приклад.

За його словами, за весь 2023 рік не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями. Було лише одне повідомлення з військкомату про використання "не державної мови", але ця проблема швидко забулася, вказав Кремінь.

Він підкреслив, що це право військових особисто вирішувати, якою мовою висловлюватися під час обідів, в окопах або в битвах з Росією. Підстав для тверджень, що ЗСУ порушують мовний закон в Україні, немає, заявив він.

Фаріон "здала" українського підлітка з Криму спецслужбам РФ

8 листопада колишній народний депутат України Ірина Фаріон виклала в мережу особистий лист, який написав їй український студент з тимчасово окупованого Криму. В повідомленні хлопець згадував, що чекає контрнаступу ЗСУ та засуджує спілкування російською мовою.

13 листопада стало відомо, що його затримали представники "Центру боротьби з екстремізмом", який організувало Міноборони РФ на території Криму.

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