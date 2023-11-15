Спецслужба ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екс-депутата.

СБУ відкрила кримінальне провадження проти колишнього народного депутата Ірини Фаріон через її висловлювання щодо українських військових та "злив" інформації про кримського студента.

Про це повідомив пресцентр СБУ. Зазначається, що українська спецслужба розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій екс-нардепа.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ та не може назвати їх українцями. "Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом", - наголосили у СБУ.

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Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. При цьому, Фаріон не приховала особисту інформацію студента - у скріншоті були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. За даними СБУ, саме це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю); ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер); ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Фаріон. Досудове розслідування триває.

Що відомо про скандали за участі Ірини Фаріон - сьогодні це варто прочитати

Нагадаємо, Ірина Фаріон заявила, що бійці ЗСУ мають спілкуватися на фронті виключно українською мовою, інакше вони нібито "не українці". Ця заява викликала обурення як військовослужбовців, так і цивільних. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що Фаріон провокує українське суспільство, на фронті пліч-о-пліч стримують ворога не тільки "корінні" українці, а й представники різних нацменшин.

8 листопада Фаріон виклала у соцмережу лист, який написав їй український студент з окупованого Криму. Хлопець, зокрема, написав, що чекає контрнаступу ЗСУ та засуджує спілкування російською мовою. Згодом стало відомо, що його затримали представники "Центру боротьби з екстремізмом", який діє у Криму під егідою Міноборони РФ.

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