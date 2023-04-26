Петиція набрала понад 26 000 голосів серед українців

В Україні набрала необхідний "максимум" голосів петиція на підтримку введення реєстрованих партнерств для одностатевих та різностатевих пар. Раніше Верховна Рада України вже зареєструвала відповідний закон, регулюючого запровадження таких партнерств (законопроект № 9103).

Сьогодні стало відомо, що на сайті президента петиція набрала понад 26 000 голосів. Це означає, що тепер її повинен розглянути безпосередньо президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в документі автор петиції закликає президента підтримати введення одностатевих партнерств в Україні не тільки з причин підтримки самого руху, а й тому, що на законодавчому рівні ті чи інші рішення у відносинах може приймати лише офіційний партнер.

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Наприклад, якщо на фронті один з партнерів загинув, інший не може забрати його тіло або претендувати на спадщину, оскільки юридично є для загиблого "ніким".

Проект закону про запровадження реєстрованого партнерства

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли відповідний законопроект про запровадження реєстрованого партнерства (№9103) 13 березня 2023 року.

Вже 28 березня на сайті президента з'явилися петиція на підтримку даного законопроекту. Її ініціатором є Петро Жеруха. Він представляє ЛГБТ рух військових й наполягає на тому, що в умовах війни важливо забезпечити одностатевим і різностатевим парам отримати статус близьких родичів, не вступаючи в шлюб.

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