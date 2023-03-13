Реєстроване партнерство не є шлюбом, а проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

До Верховної Ради внесено проект закону про інститут реєстрованих партнерств (№9103).

Текст законопроекту групи депутатів опубліковано на сайті парламенту. Як зазначається у пояснювальній записці, реєстрованим партнерством є зареєстрований у визначеному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки, що корелює з визначенням сім'ї, відповідно до норм Сімейного кодексу України.

При цьому в законопроекті уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано. Після державної реєстрації партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члена сім'ї першого ступеня споріднення одне щодо одного, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом та чи ведуть спільно домашнє господарство.

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Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання - можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін (судом в порядку окремого провадження, при цьому заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводиться).

Законопроектом також передбачені положення щодо можливості реєстрації партнерства за відсутності однієї з осіб або поза межами органу реєстрації актів цивільного стану (наприклад, коли особа є військовослужбовцем).

Проект закону також містить положення щодо договору реєстрованого партнерства та вимог щодо його укладення. Якщо в такому договорі не передбачене інше, то на майно, набуте реєстрованими партнерами за час перебування в партнерстві, поширюється режим спільної сумісної власності.

Крім того, проектом передбачені положення для соціального захисту партнерів, вирішено питання у разі зникнення безвісти чи смерті іншого з партнерів (в тому числі питання спадкування).

Водночас, зазначається в пояснювальній записці, законопроект не регулює питання батьківства реєстрованих партнерів.

Одностатеві партнерства в Україні

Як повідомляв УНІАН, ще минулого року електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів та потрапила на розгляд до президента Володимира Зеленскього.

Голова держави заявив, що за Конституцією шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, а під час війни її не змінюють. Він додав, що Уряд має напрацювання стосовно легалізації зареєстрованого цивільного партнерства.

Нещодавно стало відомо, що на реєстрацію до Ради було подано законопроект, який надасть юридичний захист ЛГБТ-військовим.

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