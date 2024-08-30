Підозра у держзраді та дружина з паспортом РФ: начштабу СБС став скандальний військовий, - Deep State

Крім того, донька Романа Гладкого виступала на спортивних змаганнях під прапором Росії.

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого.

Як повідомляє проєкт Deep State, який відстежує події на фронті та новини української армії, це призначення виявилося скандальним. Гладкого на посаду призначав не командувач СБС Вадим Сухаревський , а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Перший в світі рід військ, який має стати в нашій країні прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, якого немає в жодній армії світу. Йде клопітка робота запуску цієї машини, де кожен докладає максимальних зусиль, щоб бути найкращим. І що ми бачимо в процесі цього? Призначення Романа Гладкого - підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальних штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?" - пише проєкт.

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За інформацією проєкту, Сухаревський взагалі був проти цього призначення, тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди.

Український волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що Гладкого на посаду начштабу СБС призначив головком Сирський. Він також уточнив, що його дружина має російське громадянство, а донька виступала на змаганнях під російським прапором.

"Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема", - зазначив Стерненко.

Що відомо про Романа Гладкого

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2018 року деякі ЗМІ написали, що тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Романа Гладкого від посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС України на час проведення службового розслідування.

За даними ЗМІ, предметом розслідування нібито стануть як фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени.

Також зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми жити у тимчасово окупованому Криму, а донька займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Згодом у Міністерстві оборони пояснили, що капітана першого рангу Романа Гладкого звільнено з посади начальника штабу - першого заступника командувача Військово-морських сил України через неналежне виконання службових обов`язків.

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