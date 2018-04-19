Громадянство дружини ні до чого: в Міноборони назвали причину звільнення начальника штабу ВМС

Деякі ЗМІ повідомляли, що Гладкого відсторонено від посади на час проведення службового розслідування, предметом якого нібито стануть фінансово-економічні порушення та інформація про російське громадянство дружини капітана першого рангу.

У Міністерстві оборони пояснили, що капітана першого рангу Романа Гладкого звільнено з посади начальника штабу - першого заступника командувача Військово-морських сил України через неналежне виконання службових обов`язків. Про це повідомляється на сайті Міноборони. «Відповідно до подання, яке надійшло до міністра оборони України, було прийнято рішення щодо звільнення від займаної посади начальника штабу - першого заступника командувача ВМС ЗС України капітана першого рангу Романа Гладкого», - зазначається у повідомленні. Читайте такожСБУ оприлюднила імена і фото таємно переправлених до Сирії на крейсері ВМФ РФ "вагнерівців" При цьому вказується, що причини звільнення безпосередньо пов`язані із неналежним виконанням ним службових обов`язків. «Припущення деяких ЗМІ щодо інших причин звільнення не відповідають дійсності», - наголосили у Міноборони. Як повідомлялося, 18 квітня деякі ЗМІ написали, що міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Гладкого від посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС України на час проведення службового розслідування. За даними ЗМІ, предметом розслідування нібито стануть як фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени. Також зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми жити у тимчасово окупованому Криму, а донька займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter