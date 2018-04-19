Громадянство дружини ні до чого: в Міноборони назвали причину звільнення начальника штабу ВМС

09:52, 19 квітня 2018
Політика
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dumskaya.net

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

«Відповідно до подання, яке надійшло до міністра оборони України, було прийнято рішення щодо звільнення від займаної посади начальника штабу - першого заступника командувача ВМС ЗС України капітана першого рангу Романа Гладкого», - зазначається у повідомленні.

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При цьому вказується, що причини звільнення безпосередньо пов`язані із неналежним виконанням ним службових обов`язків.

«Припущення деяких ЗМІ щодо інших причин звільнення не відповідають дійсності», - наголосили у Міноборони.

Як повідомлялося, 18 квітня деякі ЗМІ написали, що міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Гладкого від посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС України на час проведення службового розслідування.

За даними ЗМІ, предметом розслідування нібито стануть як фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени.

Також зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми жити у тимчасово окупованому Криму, а донька займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

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Теги: #Міноборони#Гладкий