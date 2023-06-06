Місцева влада заявляє, що загрози відсутності водопостачання для населення немає.

У Запорізькій ОВА заявили, що проблем із забезпеченням водою жителів регіону у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС бути не повинно, оскільки водозабір здійснюється з Дніпровської ГЕС.

Про це на прес-конференції сказав директор Департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Андрій Булавінов, повідомляє "Перший Запорізький".

За його словами, загрози для Запорізької області внаслідок надзвичайної ситуації на Каховській ГЕС поки немає – ситуація складна, але контрольована.

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"У Запорізькій обласній військовій адміністрації розроблено план на випадок надзвичайних ситуацій при затопленні, план на випадок евакуації населення та надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Питання вирішуватимуться за необхідності. У даний час ситуація нестандартна, але контрольована", – повідомив Булавінов.

Він також розповів, що водозабір для споживання жителями Запоріжжя здійснюється у верхньому б'єфі Дніпровської ГЕС і рівень води достатній. За його словами, запас у верхньому б'єфі по всіх каскадах ГЕС великий і для жителів Запоріжжя загрози відсутності водопостачання немає.

У Департаменті цивільного захисту Запорізької ОВА запевнили, що наразі рівень води у ставках-охолоджувачах Запорізької АЕС достатній і про загрозу ядерної небезпеки наразі не варто говорити.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Сьогодні, 6 червня, у Херсонській області російські окупанти зруйнувати Каховську ГЕС.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Людей евакуюють з районів, де є небезпека затоплення.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після підриву не підлягає відновленню. Обладнання машинного залу повністю знищено.

В "Енергоатомі " зазначили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

Президент Володимир Зеленський через підрив дамби скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони України.

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