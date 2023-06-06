Характер ушкоджень чітко демонструє, що жодного ракетного удару по дамбі не було.

Окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС зсередини. Характер пошкоджень спростовує фейк росіян про нібито "ракетний удар ЗСУ".

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Абсолютно, це не ракетний удар. Це видно навіть за характером пошкоджень, зовнішньому вигляду самої дамби. Видно, що підрив відбувся зсередини", - заявила Гуменюк.

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня Росія здійснила підрив дамби Каховської ГЕС. Президент України Володимир Зеленський вже зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав вибух дамби Каховської ГЕС екологічною трагедією.

За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

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