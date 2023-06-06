Окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС зсередини. Характер пошкоджень спростовує фейк росіян про нібито "ракетний удар ЗСУ".
Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".
"Абсолютно, це не ракетний удар. Це видно навіть за характером пошкоджень, зовнішньому вигляду самої дамби. Видно, що підрив відбувся зсередини", - заявила Гуменюк.
Росія підірвала Каховську ГЕС
6 червня Росія здійснила підрив дамби Каховської ГЕС. Президент України Володимир Зеленський вже зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав вибух дамби Каховської ГЕС екологічною трагедією.
За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.
Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.