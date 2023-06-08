Унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено 600 квадратних кілометрів області, з яких 68% – це лівий берег.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін наголошує, що через підтоплення та російський терор на лівому березі Херсонщини ситуація надзвичайно важка.

"Лівий берег – ситуація надзвичайно важка: люди потерпають не тільки від великої води, а й від російського терору та небажання окупантів допомогти людям", - підкреслив Прокудін у своєму відеозверненні.

Він розповів, що станом на ранок середній рівень підтоплення в області – 5 метрів 61 сантиметр. "Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – це лівий берег", - сказав голова ОВА.

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Прокудін зауважив, що попри постійні російські обстріли триває евакуація з зони підтоплення. "На 6-ту ранку небезпечні території покинули 1 тисяча 999 людей. Найбільше евакуювали з мікрорайону Корабел – 1 тисячу 495 осіб", - розповів він.

Очільник військової адміністрації додав, що люди, які перебувають у тимчасових пунктах допомоги, стомлені, але "забезпечені і нагодовані".

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 08:00 з підтоплених територій евакуйовано 1 995 людей, з яких 103 - діти, врятовано 334 особи (з них 15 дітей).

"За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2 629 будинків на правому березі р. Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучено близько 1 850 осіб та понад 345 одиниць техніки.

Підтоплення Херсонщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У результаті теракту десятки населених пунктів зазнали підтоплення.

За інформацією Генштабу, що 6 червня під час масової евакуації цивільного населення з Каховки, коли люди використовували власний автомобільний транспорт, російські окупанти скористалися ними як живим щитом.

Також вчора ввечері з'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках. Наразі відомо про трьох жертв, але їх кількість може збільшуватися.

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