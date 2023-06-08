Під час евакуації цивільних жителів з міста Каховка російські окупанти скористалися ними як живим щитом. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що 6 червня відбулася масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт.
"Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита", - наголосили у Генштабі.
Крім того, зауважується, що ворог не був готовий до наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції: він зазнав втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
"Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У результаті теракту десятки населених пунктів зазнали підтоплення.
Як зауважує американський Інститут вивчення війни (ISW), перед підривом російські пропагандисти активно висловлювали стурбованість можливим форсуванням Дніпра українською армією.