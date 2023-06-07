Євген Рищук попередив, що кількість жертв швидше за все збільшиться.

З'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС. На даний момент відомо про трьох жертв.

За словами міського голови Олешків Євгена Рищука, загиблих в результаті російського теракту буде більше, адже багато фізично не зможуть евакуюватися.

"Є у нас вже одна людина загибла. У лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю, їх буде набагато більше. Багато людей прикуті до ліжка, були безноги. Як безногий чоловік залізе на дах?", - повідомив Рищук у коментарі Суспільне.

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Крім того, він зазначив, що росіяни до вечора почали евакуювати людей з дахів. Чиновник повідомив, що люди збираються в лікарні, поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

У ніч на 6 червня 2023 року російські військові підірвали Каховську ГЕС. В результаті теракту постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон.

Крім того, в місті Гола Пристань окупанти виганяють мешканців двоповерхових будинків і заселяються самі. Ситуація в Козачі Лагері ще гірша. Люди опинилися в пастці, тому що загарбники заблокували всі маршрути евакуації.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС. За його словами, люди з дахів своїх підтоплених будинків можуть спостерігати пропливають повз потопельників.

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