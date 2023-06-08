Євген Рищук повідомив про обстріли з боку росіян.

Число жертв у тимчасово окупованих Олешках, які пішли під воду після підриву росіянами Каховської ГЕС, збільшилася до дев'яти. Встановити точну кількість зниклих безвісти та загиблих поки неможливо

Міський голова Олешок Євген Рищук зазначив, що на окупованій частині немає зв'язку, тому отримати точну інформацію неможливо.

"Сьогодні (8 червня - УНІАН) російські війська обстріляли приміщення школи, де перебували городяни із затоплених будинків. Поки немає інформації про постраждалих", - повідомив чиновник в ефірі телемарафону.

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Крім того, він повідомив, що на дахах власних будинків ще залишаються сотні жителів. Рищук вказав, що люди намагаються допомагають один одному і протягом двох діб забирають людей з дахів.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів на правому та лівому березі Херсонської області.

7 червня мер Олешок Євген Рищук повідомив про перших загиблих у тимчасово окупованому місті. За його словами, було відомо про трьох жертв, але попередив, що їх кількість може збільшиться.

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