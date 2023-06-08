Жителям кількох громад потрібно бути особливо уважними.

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції у "вільному плаванні" опинилися дрейфуючі міни, що створює додаткову небезпеку для людей.

Про це розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону. Вона нагадала, що підрив Каховської ГЕС відбився на першій лінії оборони російських окупантів, де він облаштував мінно-вибухові загородження.

"Побоюючись прориву Сил оборони через Дніпро, форсування Дніпра, виходу на пологіший берег, вони довготривалий час утворювали там дуже широкі та багатосмугові мінні поля, мінуючи як від важкої техніки, так і від сухопутного десанту", - сказала Гуменюк.

Відео дня

Керівниця прес-центру додала, що таким чином, берег був щільно замінований, але швидкісна вода підірвала цю лінію оборони, змиваючи міни.

Так, за її словами, частина вибухівки розірвалася просто під час втручання водного потоку, а частина - дрейфує.

"Тобто з протипіхотних ці міни перетворилися на дрейфуючі міни. І враховуючи напрямок руху цих мін, треба усвідомлювати, що вони всі стрімко просуваються в напрямку моря. Зокрема, Дніпро-Бузький лиман, і далі - вихід в Чорне море - туди, куди несе велика вода", - наголосила Гуменюк.

При цьому, підкреслила вона, враховуючи наявність у Чорному морі морських якірних мін, зіткнення ще й із дрейфуючими мінами створює додаткову небезпеку.

"І Дніпро-Бузькому лиману. До цього треба уважнішими бути мешканцям Очаківської і Куцурубської громад. Зокрема, всім мешканцям, які дотичні до лінії узбережжя зараз. І навіть там, де піднялася вода на правобережній Херсонщині, - треба усвідомлювати, що в цьому потоці можуть бути ці міни, і їх дуже багато", - підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що фіксуються випадки, коли ці міни в течії підриваються просто унаслідок зіткнення з якимись предметами, між собою або ж прибиваючись до берега.

Підрив Каховської ГЕС - новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів було підтоплено.

7 червня з'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Наразі відомо про трьох жертв, проте їхня кількість може бути більшою.

Сьогодні, 8 червня, начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що в області 53-річний чоловік став жертвою підтоплення, відмовившись від евакуації.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста також звернули увагу, що повінь у Херсонській області через підрив Каховської ГЕС створила для України ще одну несподівану проблему - міни, віднесені водою з мінних полів, тепер розсіяні по всій зоні паводку. Ця проблема існуватиме десятиліттями.

Вас також можуть зацікавити новини: