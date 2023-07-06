Катерина Крупич зазначила, що зараз живе в Херсоні, адже додому повернутися не може.

Місяць тому російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів і загибелі безлічі українців. Мешканка тимчасово окупованої частини Херсонської області рятувалася від катастрофи з двома дітьми на горищі будинку.

Катерина Крупич у коментарі ТСН розповіла, як склалося її життя після порятунку українськими військовими, які за допомогою дрона скидали жінці воду. Вона зазначила, що її родині допомагають багато людей.

"Я щодня дякую Богові за наше дивовижне спасіння. Назвати його інакше не можу. Зараз нам допомагають дуже багато людей. Допомагають продуктами, смаколиками, привезли подушки і ковдри, листівки з проханням триматися. Відгукнулося дуже багато людей з відкритим серцем. Сльози від цього. Зараз ми живемо в Херсоні, але душа болить через те, що не можемо потрапити в свій будинок під Олешками, щоб навести там порядок", - розповіла жінка.

Відео дня

При цьому вона зазначила, що місто поки що окуповане росіянами, хоча багато окупантів втекли під час повені, і зараз не відомо, повернулися вони чи ні.

"Більше ціную свободу, вільне пересування по рідному місту, воду. Ми вже ніколи не будемо такими, як були. Будемо краще", - підсумувала Катерина.

Порятунок сім'ї з водяної пастки за допомогою дрона - що відомо

Бійці сил оборони після підрив Каховської ГЕС дивом врятували родину із затоплених чайок у Херсонській області. Жінка перебувала на горищі затопленого будинку з двома дітьми і благала про допомогу.

Українські захисники за допомогою дрона скидали родині питну воду. Пізніше воїнам вдалося евакуювати сім'ю, чим врятували їх життя.

Вас також можуть зацікавити новини: