Врятовані люди зустрілися з аеророзвідником, який їх помітив та передав воду.

Українським військовим вдалося евакуювати сім'ю із затоплених Чайок Херсонської області, яка благала про допомогу з горища, привертаючи увагу дрона ЗСУ.

Вчора українські захисники передали сім'ї питної води дроном. Цей щемливий момент зняв безпілотник. Згодом воїни терооборони спланували евакуацію та реалізували її.

Як повідомляє "Громадське", 12-річного Максима, його 4-річну сестру, маму та кішку вдалося врятувати з Чайок. Після порятунку із сім'єю зустрівся аеророзвідник, який передавав їм воду дроном. Хлопчик кинувся воїну в обійми, після запитання про те, чи це він ловив воду з квадрокоптера.

Хлопчик розповів, що Чайки повністю затоплені. Вони зустріли повінь у будинку сусідки. Вода почала затоплювати другий поверх, тому люди перебралися на горище. Звідти й побачили дрон ЗСУ. Тероборонівці евакуювали їх човном.

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Люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

Президент Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Відтак, Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.

Втім, окупанти кинули не тільки місцевих мешканців, але й власних товаришів. Блогер "Николаевский Ванек" опублікував фрагмент аудіоперехоплення, у якому окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

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