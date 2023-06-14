Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

У Херсонській області рівень підтоплення населених пунктів після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС знизився ще на 32 сантиметри.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram, "велика вода" продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини.

"Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметри менше, ніж вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається", - йдеться у повідомленні.

Водночас підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.

"Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель", - сказано у повідомленні.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, за добу рівень води в акваторії міста знизився на 7 см.

"На 9:00, маємо показник +36 см", - повідомив мер.

Теракт окупантів на Каховській ГЕС - це треба знати

Російські загарбники у ніч на 6 червня знищили греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву дамби було затоплено десятки населених пунктів.

Підтоплення призвело також до екокатастрофи, багато видів рослин та тварин, у тому числі червонокнижних, можуть зникнути назавжди.

Також підтоплення призвело до великих збитків для українських аграріїв, а внаслідок цього - і для інших країн світу, адже внаслідок затоплення Херсонської області зовнішні ринки недоотримають близько 3 млн тонн зерна і олійних культур.

Повідомлялося, що на окупованій частині Херсонської області росіяни не евакуювали людей, а також заважали це робити тим, хто мав бажання і змогу.

Станом на 13 червня Російська Федерація так і не надала гарантій безпеки представникам Організації Об'єднаних Націй, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро для евакуації населення з підтоплених населених пунктів і доставки гуманітарної допомоги.

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